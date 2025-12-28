به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ دستخط منتشرنشده‌ای از سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، سیدالشهدای محور مقاومت، در خبرگزاری فارس رونمایی شد.

این سند مکتوب، بخش‌هایی کمتر دیده‌شده از اندیشه، نگاه و دغدغه‌های این شهید والامقام را بازتاب می‌دهد و می‌تواند به‌عنوان اثری فرهنگی و تاریخی، مورد توجه پژوهشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت قرار گیرد.

رونمایی از این سند در راستای صیانت از میراث مکتوب شهدا و خانواده‌های آنان و با هدف تبیین ابعاد شخصیتی سردار سلیمانی انجام شد.