وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با تاکید بر نقش بی‌بدیل دانشگاه‌ها در پیشرفت علمی و فناورانه کشور گفت:حل مسائل راهبردی و کلان جمهوری اسلامی ایران بدون اتکا به ظرفیت علمی دانشگاه‌ها، نخبگان و اساتید متعهد و خلاق امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و دانشگاه تبریز در جمع دانشجویان نخبه و اساتید این دانشگاه اظهار داشت:وزارت دفاع با نگاه مسئله‌محور و نیازمحور دانشگاه‌ها را بازوی اصلی خود در مسیر خودکفایی، بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته و کاهش وابستگی‌های خارجی می‌داند.

وی با اشاره به ضرورت اعتماد عملی به جوانان و نخبگان دانشگاهی افزود:تجربه‌های موفق کشور در حوزه‌های دفاعی نشان داده است هر جا به جوانان مومن، متخصص و عمل‌گرا میدان داده‌ایم به دستاورد‌های بزرگ و راهبردی دست یافته‌ایم.

وزیر دفاع با بیان اینکه دانشگاه تبریز از ظرفیت‌های علمی ارزشمند در سطح ملی و منطقه‌ای برخوردار است تصریح کرد: استفاده هدفمند از توان علمی دانشگاه‌ها، ایجاد پردیس‌های علمی و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه از اولویت‌های جدی وزارت دفاع برای تسریع در اجرای پروژه‌های مورد نیاز کشور است.

سرتیپ نصیرزاده همچنین بر حمایت مالی و معنوی وزارت دفاع از تحقیقات کاربردی و مسئله‌محور تاکید کرد و گفت: فراهم‌سازی بستر عملیاتی برای اجرای پروژه‌های مطالعاتی، تبدیل ایده به محصول و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی مسیر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه دفاعی را هموار می‌کند.

در ادامه این مراسم تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و دانشگاه تبریز با حضور وزیر دفاع، استاندار آذربایجان شرقی، رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و رئیس دانشگاه تبریز با هدف توسعه، خودکفایی و بومی‌سازی موتور‌های دریایی به امضا رسید.