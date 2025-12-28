به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت:با توجه به بارش سنگین برف و یخبندان شدید، تمامی مدارس شهرستان‌های فریدونشهر، بویین میاندشت، خوانسار، چادگان، فریدن ، تیران و کرون و بخش میمه و مهردشت فردا هشتم دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

سلمانی افزود: آزمون‌های داخلی دی ماه دانش آموزان این شهرستان‌ها لغو و به زمان دیگری که با تشخیص مدیر مدرسه مشخص خواهد شد، موکول می‌شود.