تحول زیرساختی در تلنگ شهرستان قصرقند با سرمایهگذاری نه میلیارد تومانی خیران و مردم، مدرسه و بند خاکی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان وبلوچستان، قائم مقام مؤسسه خیریه جمعیت امام رضاییها،گفت: در راستای محرومیتزدایی در حوزههای آموزش و کشاورزی، مدرسه چهارکلاسه و بند خاکی که با مشارکت مؤسسه خیریه جمعیت امام رضاییها احداث شده، در بخش تلنگ به بهرهبرداری رسید.
شاهمحمدی افزود: این مدرسه با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان و با هدف توسعه عدالت آموزشی، ارتقای سطح تحصیل دانشآموزان و رفع کمبود فضاهای استاندارد در مناطق روستایی بنا شده است تا مسیر یادگیری برای نوجوانان این منطقه هموارتر شود.
وی ادامه داد: همزمان با این طرح آموزشی، پروژه زیربنایی بند خاکی تلنگ به طول یک کیلومتر و با اعتبار پنج میلیارد تومان افتتاح شد.
رئیسی مدیر جهاد کشاورزی قصرقند نیز اعلام کرد: این پروژه که حاصل همافزایی مؤسسه خیریه جمعیت امام رضاییها، جهاد کشاورزی و مشارکت فعال کشاورزان محلی است، با هدف مهار سیلابهای فصلی، ذخیره روانآبها و رونقبخشی به کشت دیم اجرا شده و نقش کلیدی در امنیت غذایی و حفاظت از اراضی کشاورزی دارد.
مبارکی فرماندار شهرستان نیز ضمن قدردانی از اقدامات مؤسسه خیریه جمعیت امام رضاییها، حضور خیران در کنار دستگاههای اجرایی را عامل اصلی تسریع روند خدمترسانی دانست و تأکید کرد: این الگوهای مشارکتی، مؤثرترین راه بری کاهش محرومیتها و شکوفایی ظرفیتهای بومی است.