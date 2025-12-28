به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ جواد لنجابی، مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی، امروز در نشستی با متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، شهر جدید امیر کبیر آخرین وضعیت پروژه‌ها را بررسی و مصوبات مهمی در این زمینه اعلام کرد.



وی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور متقاضیان، پیمانکاران و همکاران شرکت عمران، گفت: در این جلسه برنامه زمان‌بندی تحویل واحد‌ها برای هر پیمانکار مشخص شد تا متقاضیان بتوانند در مناسبت‌های مختلف مانند دهه فجر، هفته دولت و خردادماه واحد‌های خود را دریافت کنند.



لنجابی تصریح کرد: همچنین مقرر شد مشاور پروژه با همکاری پیمانکاران، قیمت تمام‌شده واحد‌ها را نهایی و به متقاضیان اعلام کند تا آنها بتوانند نسبت به تکمیل آورده خود اقدام کرده و مراحل معرفی به بانک جهت دریافت تسهیلات انجام شود.

وی با بیان اینکه در شهر جدید امیرکبیر حدود ۳ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دست اجراست، افزود: تاکنون حدود ۳۰۰ واحد تحویل متقاضیان شده و پیش‌بینی می‌کنیم بخش عمده‌ای از پروژه‌ها در سال ۱۴۰۵ آماده تحویل شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی در ادامه با اشاره به انتشار مصوبات جلسه برای اطلاع متقاضیان، بیان کرد: با توجه به تعداد بالای پروژه‌ها و تردد پیمانکاران، اطلاعات مربوط به هر پروژه شامل نام پیمانکار و بازه زمانی تحویل واحدها، در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد تا بتوانند تعهدات شرکت عمران و پیمانکاران را پیگیری کنند.