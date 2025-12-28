فعالیت‌های گسترده نهضت سوادآموزی، نرخ سواد در کشور افزایش یافت و اکنون نرخ سواد در استان کرمانشاه به ۹۸ درصد رسیده که بالاتر از میانگین کشوری است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با بیان اینکه قبل از انقلاب حدود ۵۰ درصد از جامعه باسواد بودند، افزود: با فعالیت‌های گسترده نهضت سوادآموزی، نرخ سواد در کشور افزایش یافت و اکنون نرخ سواد در استان کرمانشاه به ۹۸ درصد رسیده که بالاتر از میانگین کشوری است.

وی با اشاره به هفتم دی ماه سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی به فرمان امام خمینی(ره) افزود: امسال استان کرمانشاه ۱۰۰ درصد حجم ابلاغی از سوی وزارت آموزش و پرورش برای باسواد کردن بزرگسالان را پوشش داده و حدود ۶۰ درصد فراتر رفته است؛ در حالی که میانگین کشوری تنها ۵۰ درصد است. در حال حاضر ۲۵۰۳ کلاس آموزشی در سطح استان فعال است که عدالت آموزشی در تمامی مناطق رعایت شده است