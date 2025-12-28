پخش زنده
در آیینی از چهارمین کتاب نویسنده ی حسن آبادی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسعود جمشیدی شهردار حسن آباد جرقویه در این رویداد فرهنگی با اشاره به ظرفیتهای گوناگون پژوهشی در شهر حسن آباد و منطقهی جرقویه علیا گفت: کتاب مساجد حسن آباد توسط علی جمشیدی حسن آبادی در ۱۸۴ صفحه مصور و در ۱۰۰ جلد به چاپ رسیده است که به معرفی ۳۲ مسجد شهر میپردازد.
همچنین از این نویسنده سه کتاب دیگر به نام های: شجره نامهی مردم شهر حسن آباد ـ گیاهان دارویی جرقویه علیا ـ باشگاههای ورزشی سپاهان و پیروزی حسن آباد همراه با تاریخچه فوتبال در منطقه جرقویه علیا در سالهای گذشته منتشر شده است.
در حاشیهی این آیین از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر از ۱۴ خادم مساجد حسن آباد تجلیل شد.