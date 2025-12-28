پخش زنده
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل گفت: میراثبانان کوچک اردبیل با تولید محتوای معرفی مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی به بخش میراثبانان آینده چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلیل جباری افزود: این اثر که در میان ۲۵ اثر نهایی راه یافته به بخش میراثبانان آینده قرار دارد، با محوریت معرفی مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی و با رویکردی خلاقانه و کودکمحور تولید شده و میکوشد میراث تاریخی و فرهنگی استان اردبیل را از نگاه کودکان و نوجوانان به تصویر بکشد.
وی اضافه کرد: نیکا علیزاده، روژان ابراهیمی، نیکا نیکوکار و آیسو حضرتی میراثبانان حاضر در این محتوای ویدیویی، پیشتر در دوره «همیار گردشگری و میراثبان » که توسط ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل و با همکاری موسسه آموزشی تدبیرگستران برگزار شد، شرکت کرده و موفق به دریافت کارت همیار گردشگری و میراثبان شدند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل بیان کرد: جشنواره چند رسانهای میراث فرهنگی هر سال توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بخشهای مختلف برگزار میشود و چهارمین دوره این جشنواره از ۲۶ تا ۲۸ دی ماه ۱۴۰۴ در استان خوزستان برگزار خواهد شد.
جباری اضافه کرد: چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراث فرهنگی امسال در ۱۰ بخش ملی برگزار میشود و همچون دورههای گذشته مسئولیت و مدیریت هر یک از این بخشها به عهده افراد متخصص و با سابقه در حوزههای مرتبط است.