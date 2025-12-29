بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، امیر برومند با اشاره به مجموعه اقدامات انجامشده در حوزه مسکن و عمران روستایی، اظهار کرد: شهرها و روستاهای هدف بنیاد مسکن بهدلیل قیمت مناسب مسکن، دسترسی مطلوب به طبیعت و فضاهای باز و برخورداری از زیرساختهای در حال توسعه، ظرفیت بالایی برای سکونت پایدار و ارتقای کیفیت زندگی دارند.
وی افزود: در سال گذشته، ۴۴۰ میلیارد ریال کمک خیران بههمراه ۷ هزار و ۲۳۱ متر مربع زمین اهدایی در حمایت از مسکن محرومان در استان جذب شده و میزان مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی به ۷۱ درصد رسیده است؛ رقمی که معادل ۵۲ هزار و ۳۶۴ واحد مسکونی مقاومسازی شده در سطح استان است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره به اقدامات مالی و تسهیلاتی، اضافه کرد: در این مدت ۱۵ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی به بانکها معرفی شده و برای ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد قرارداد تسهیلات بانکی به ارزش ۵.۵ هزار میلیارد تومان منعقد شده است. همچنین ۵ هزار سهمیه تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای استان تخصیص یافته که نقش مهمی در تسریع روند ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی داشته است.
وی با تشریح طرحهای مسکن حمایتی گفت: اجرای ۶۳۹ واحد مسکن محرومان با مجموع اعتبارات بیش از سه هزار میلیارد ریال به انجام رسیده و در کنار آن، تأمین ۶۶۰ واحد مسکونی برای خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و مددجویان با همکاری شورای راهبردی پتروشیمیهای استان از اقدامات شاخص سال گذشته بوده است.
برومند گفت: در زمان حاضر ۲ هزار و ۵۱ واحد مسکن مددجویان با استفاده از ۳۰۷ میلیارد تومان کمک بلاعوض در حال اجرا است و در بخش نهضت ملی مسکن نیز در مجموع ۵ هزار واحد در قالب بنیادساخت و گروهساخت در سراسر استان در دست اجرا قرار دارد. علاوه بر این، عملیات ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکن محرومان شهری نیز آغاز شده است.
وی در ادامه به اقدامات عمرانی در روستاهای استان اشاره و بیان کرد: در سال گذشته، ۵۳۸ طرح هادی روستایی با اعتبار ۶۲۷ میلیارد تومان اجرا و و ۵۵۳ طرح جدید نیز با اعتباری بالغ بر ۶۴۳ میلیارد تومان آغاز شده است. همچنین اجرای یکمیلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع آسفالت معابر روستایی با ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار، از دیگر اقدامات شاخص این حوزه بهشمار میرود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره به اقدامات ثبتی و توسعهای در روستاها، افزود: ایجاد زیرساختهای گردشگری در ۵ روستا، صدور ۷ هزار سند مالکیت، واگذاری ۲ هزار و ۳۰۰ قطعه زمین و تهیه یا بازنگری طرح هادی ۱۰۳ روستا انجام شده و این تعداد تا پایان سال به ۱۴۰ روستا افزایش خواهد یافت.