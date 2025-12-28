واکسیناسیون، هدیهای برای سلامت امروز و آینده کودکان
واکسیناسیون در سنین کودکی، یکی از مؤثرترین و مطمئنترین روشها برای حفظ سلامت فردی و اجتماعی است.
، دکتر فرزاد فردوسیان، فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان، با تأکید بر اهمیت واکسیناسیون در سنین کودکی، آن را یکی از مؤثرترین و مطمئنترین روشها برای حفظ سلامت فردی و اجتماعی دانست.
وی با بیان اینکه واکسیناسیون تنها یک اقدام پزشکی نیست، اظهار کرد: واکسیناسیون ارتباط مستقیمی با آینده کودکان دارد و نقش مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماریهای خطرناک ایفا میکند. این فرآیند با ایجاد ایمنی در بدن، بدون بروز بیماری، سیستم ایمنی را آموزش میدهد تا در صورت مواجهه با میکروبها و ویروسها، از بروز بیماری جلوگیری شود.
این فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان افزود: واکسیناسیون علاوه بر محافظت از سلامت کودک، از بروز عوارض ناشی از بسیاری از بیماریها جلوگیری کرده و با ایجاد ایمنی جمعی، زنجیره انتقال بیماریها را در جامعه قطع میکند؛ بهگونهای که حتی افرادی که واکسینه نشدهاند نیز کمتر در معرض ابتلا قرار میگیرند.
دکتر فردوسیان با اشاره به نقش واکسیناسیون در اقتصاد سلامت گفت: کاهش هزینههای درمانی برای خانوادهها و نظام سلامت، از دیگر مزایای مهم واکسیناسیون است. بر اساس آمارهای جهانی، سالانه بین سهونیم تا پنج میلیون مرگ ناشی از بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن در جهان کاهش یافته که بخش عمده آنها مربوط به کودکان است.
وی با اشاره به برخی شبهات مطرحشده درباره واکسنها در فضای مجازی تصریح کرد: عوارض واکسیناسیون معمولاً خفیف و محدود به واکنشهای موضعی یا تب خفیف است و در موارد بسیار نادر ممکن است عوارض جدیتری مشاهده شود که در مقایسه با خطرات و عوارض خود بیماریها ناچیز است. همچنین تاکنون هیچ منبع علمی معتبر، ارتباط واکسن با بیماریهایی مانند اوتیسم را تأیید نکرده است.
این پزشک متخصص خاطرنشان کرد: واکسنها بهصورت رایگان از سوی نظام سلامت در اختیار خانوادهها قرار میگیرد و میتوان آن را هدیهای ارزشمند برای سلامت و آینده فرزندان دانست.
وی از خانوادهها خواست با آگاهی و اعتماد به علم پزشکی، نسبت به واکسیناسیون بهموقع کودکان اقدام کنند تا جامعهای سالمتر و کودکانی شاد، سالم و موفق داشته باشیم.