دادستان مرکز خوزستان در نشست بررسی اختلافات و مطالبات مالی میان دانشگاه علوم پزشکی اهواز و سازمان تأمین اجتماعی، بر لزوم پرداخت بهموقع مطالبات و تقویت هماهنگی بیندستگاهی برای کاهش مشکلات مراکز درمانی و بهداشتی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، امیر خلفیان در جلسه بررسی اختلافات و مطالبات مالی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و سازمان تأمین اجتماعی استان که با حضور علی بیرانوند معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستان مرکز استان، مدیران و کارشناسان دو مجموعه برگزار شد، با اشاره به شرایط مالی مراکز درمانی گفت: با توجه به مشکلات مالی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، پرداخت بهموقع مطالبات میتواند نقش مهمی در کاهش فشارهای مالی و رفع مشکلات مراکز پزشکی، درمانی و بهداشتی ایفا کند.
وی با تأکید بر اهمیت تعامل و همکاری نهادها افزود: یکی از چالشهای موجود، نبود هماهنگی کافی بین دستگاههای اجرایی است که باید در سطح استان برطرف شود تا خدمات درمانی بدون اختلال به مردم ارائه شود.
دادستان مرکز خوزستان با اشاره به ضرورت گفتوگوهای تخصصی تصریح کرد: برگزاری نشستهای کارشناسی مستمر میان دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی برای رفع ابهامات، شفافسازی مطالبات و دستیابی به تفاهم مشترک، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
خلفیان با تأکید بر نقش تسهیلگر دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: دادستانی مرکز استان در چارچوب وظایف قانونی خود، تلاش میکند با ایجاد بستر گفتوگو و همافزایی، اختلافات موجود میان دستگاهها را به حداقل برساند و از بروز چالشهای جدید پیشگیری کند.
علی بیرانوند معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستان مرکز استان خوزستان، در این جلسه با تأکید بر نگاه پیشگیرانه دستگاه قضایی اظهار داشت: حل اختلافات مالی از مسیر کارشناسی و تعامل سازنده میتواند از بروز مشکلات حقوقی و نارضایتیهای بعدی جلوگیری کند.
وی افزود: حمایت از نظام سلامت و صیانت از حقوق عامه، نیازمند همکاری همه دستگاههای ذیربط است و هرگونه تأخیر یا ناهماهنگی در پرداختها، بهصورت مستقیم بر کیفیت خدمات درمانی و رضایتمندی مردم تأثیر میگذارد.
در ادامه این جلسه، مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی اهواز و سازمان تأمین اجتماعی استان، ضمن ارائه گزارشهایی از وضعیت مطالبات و موانع موجود، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای تسریع در حلوفصل اختلافات و بهبود روند همکاریها مطرح کردند.