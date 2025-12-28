با تصمیم ستاد مدیریت بحران، با توجه به برودت هوا و بارش احتمالی برف، برخی مدارس استان فردا تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم بارش برف و برودت هوا، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهرستان‌های تکاب، سردشت، پیرانشهر و میرآباد شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل بوده و آموزش به‌ صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

البته‌ یادآور می‌شود آزمون‌های نهایی شهرستان‌های تکاب، سردشت، پیرانشهر و میرآباد فردا دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.