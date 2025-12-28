به گزارش خبرگزاری صداوسیمای سیستان وبلوچستان، مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و‌بلوچستان گفت: گروه دندانپزشکی جهادی «حیدرکرار» با همکاری اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، با حضور در مناطق کم‌برخوردار چابهار و روستا‌های بخش پیرسهراب، به افراد کم بضاعت و‌مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) در بمدت هشت روز در حال ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی هستند.

قاسم عسکری نسب افزود: اداره کل بنادر و دریانوردی در راستای مسولیت‌های اجتماعی، خود را متعهد و موظف میدانند که در نسبت به خدمات رسانی به مردم مناطق کم برخوردار، در زمینه‌مختلف، گام بردارد، چرا که هدف همه ما خدمت به مردم است و مردم باید به به بهترین شکل ممکن از خدمات نظام بهرمند شوند.

وی ادامه داد :گروه‌جهادی حیدر کرار مشتکل از ۲۴‌دندانپزشک متخصص از اقصی نقاط‌کشور به این منطقه اعزام‌شده‌اند تا بصورت رایگان خدمات تخصصی دندان پزشکی ارائه کنند.

عکسری نسب افزود: خدماتی که این گروه جهادی به مردم ارائه میکنند، شامل عصب کشی، ترمیم، جرم گیری، کشیدن دندان، و... است.

وی‌ تصریح کرد: با توجه به اینکه هزینه‌های درمان دهان و‌دندان بسیار بالا‌و سنگین است، ارائه خدمات درمانی بصورت رایگان به افراد بی بضاعت یک امر نیک است که تسکین دهنده درد و رنج بیماران باشد.

این گروه‌جهادی تاکنون به بیش از‌۶۰۰ نفر در شهر چابهار و‌روستا‌های پیرسهراب خدمات دندانپزشکی ارائه کرده‌اند.