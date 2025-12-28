پخش زنده
بیش از ۲۰ دندانپزشک جهادی از سراسر کشوردر منطقه پیرسهراب چابهار درحال ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به ساکنان این منطقه هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای سیستان وبلوچستان، مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان وبلوچستان گفت: گروه دندانپزشکی جهادی «حیدرکرار» با همکاری اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، با حضور در مناطق کمبرخوردار چابهار و روستاهای بخش پیرسهراب، به افراد کم بضاعت ومددجویان تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی (ره) در بمدت هشت روز در حال ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی هستند.
قاسم عسکری نسب افزود: اداره کل بنادر و دریانوردی در راستای مسولیتهای اجتماعی، خود را متعهد و موظف میدانند که در نسبت به خدمات رسانی به مردم مناطق کم برخوردار، در زمینهمختلف، گام بردارد، چرا که هدف همه ما خدمت به مردم است و مردم باید به به بهترین شکل ممکن از خدمات نظام بهرمند شوند.
وی ادامه داد :گروهجهادی حیدر کرار مشتکل از ۲۴دندانپزشک متخصص از اقصی نقاطکشور به این منطقه اعزامشدهاند تا بصورت رایگان خدمات تخصصی دندان پزشکی ارائه کنند.
عکسری نسب افزود: خدماتی که این گروه جهادی به مردم ارائه میکنند، شامل عصب کشی، ترمیم، جرم گیری، کشیدن دندان، و... است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هزینههای درمان دهان ودندان بسیار بالاو سنگین است، ارائه خدمات درمانی بصورت رایگان به افراد بی بضاعت یک امر نیک است که تسکین دهنده درد و رنج بیماران باشد.
این گروهجهادی تاکنون به بیش از۶۰۰ نفر در شهر چابهار وروستاهای پیرسهراب خدمات دندانپزشکی ارائه کردهاند.