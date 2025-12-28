به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام بیت آیت الله شفیعی، مراسم تشییع این عالم جلیل القدر روز سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ از ساعت ۹ صبح از محل مسجد آیت الله شفیعی واقع در میدان شهدا اهواز به سوی بقعه حضرت علی بن مهزیار اهوازی برگزار خواهد شد.

آیت الله شفیعی، از علمای برجسته استان و نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و پدر طلبه شهید سید مرتضی شفیعی، امروز یک شنبه هفتم دی در بیمارستان امام خمینی (ره) دارفانی را وداع گفت و به ملکوت اعلی پیوست.

در پی ار تحال آیت الله سید علی شفیعی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، استاندار خوزستان، مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب، استاندار خوزستان، نماینده ولی فقیه در استان، زعیم حوزه‌های علمیه خوزستان، نمایندگان استان در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان کشوری و استانی و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در پیام‌هایی این ضایعه دردناک را تسلیت گفتند.