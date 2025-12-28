به مناسبت گرامیداشت روز پژوهش و در حاشیه نمایشگاه دستاورد‌های پارک علمی و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از ۵۱ پژوهشگر برتر این دانشگاه، قدردانی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم با حضور سید مهدی ابطحی سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عباس سروش رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، جمعی از مدیران، استادان، دانشجویان و پژوهشگران در این دانشگاه برگزار شد.

در حاشیه این مراسم، بیش از ۲۰ محصول فناورانه از شرکت‌های دانش‌بنیان و گروه‌های فناور مستقر در پارک علمی و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر به نمایش درآمد.

همچنین در بخش پایانی این آیین، از ۵۱ پژوهشگر برگزیده دانشگاه در حوزه‌های مختلف از جمله تألیف کتاب، مقاله‌های علمی، پایان‌نامه‌های مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، پژوهشکده‌ها، آزمایشگاه‌ها، کارشناسان آزمایشگاهی، مخترعان، سردبیران برگزیده، دانشمندان دو درصد پراستناد، قرارداد‌های پژوهشی و پژوهشگران برتر تقدیر شد.