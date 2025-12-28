پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی اداره آموزش و پرورش کیش، اعلام کرد: امتحانات نهایی، فردا هشتم دی همزمان با سراسر کشور در کیش برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی اداره آموزش و پرورش کیش اعلام کرد: با هدف اقدامات پیشگیرانه و حفظ سلامت دانش آموزان با تصمیم ستاد مدیریت بحران و موافقت استاندار هرمزگان، مهدکودکها و پیشدبستانیها فردا دوشنبه ۸ دی در سراسر استان تعطیل است.
فعالیتهای آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی، فردا دوشنبه هشتم دی غیرحضوری و برخط برگزار خواهد شد.
دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میتوانند با مراجعه به پایگاههای اطلاعرسانی رسمی دانشگاه خود نسبت به فعالیت آموزشی دانشگاهها مطلع شوند.
کارمندان ادارات نیز براساس روال عادی فعالیت خود را انجام میدهند.
امتحانات نهایی دانش آموزان نیز فردا همزمان با سراسر کشور در استان هرمزگان برگزار خواهد شد.
امتحانات هماهنگ استانی و داخلی دانش آموزان فردا لغو شد و زمان جدید برگزاری آن به زودی اعلام خواهد شد.