



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان زاوه گفت: این اقلام با اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی هدفمند در اختیار ۱۰۰ خانواده‌آسیب‌پذیر قرار گرفته است.

رضا خوش‌سیما افزود:بسته‌های معیشتی شامل مواد غذایی ضروری چون ماکارونی، سویا، مرغ، رب گوجه‌فرنگی، عدس، نخود و روغن است.

وی ادامه داد: این اقدام با هدف حمایت از خانوار‌های کم برخوردار به ویژه بیمارانی که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هستند، انجام شده و توزیع بسته‌ها بر اساس شناسایی و اولویت‌ سنجی دقیق صورت گرفته است.