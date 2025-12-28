پخش زنده
بستههای معیشتی به ارزش هر بسته ۱۰ میلیون ریال در بین بیماران نیازمند شهرستان زاوه توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان زاوه گفت: این اقلام با اولویتبندی و برنامهریزی هدفمند در اختیار ۱۰۰ خانوادهآسیبپذیر قرار گرفته است.
رضا خوشسیما افزود:بستههای معیشتی شامل مواد غذایی ضروری چون ماکارونی، سویا، مرغ، رب گوجهفرنگی، عدس، نخود و روغن است.
وی ادامه داد: این اقدام با هدف حمایت از خانوارهای کم برخوردار به ویژه بیمارانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، انجام شده و توزیع بستهها بر اساس شناسایی و اولویت سنجی دقیق صورت گرفته است.