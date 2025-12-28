به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان، با توجه به پیش‌بینی‌ هواشناسی در خصوص وقوع بارندگی و افزایش حجم روان‌آب‌های سطحی در روزهای پیش رو به شهروندان توصیه کرد: به منظور جلوگیری از پس‌زدگی فاضلاب و بروز مشکلات بهداشتی از هدایت آب باران، ناودان‌ها و آب حیاط به داخل شبکه فاضلاب خودداری کرده و در زمان بارندگی شدید، درب فاضلاب را دستکاری یا باز نکنند.

همچنین از ریختن زباله، پلاستیک، مصالح ساختمانی و چربی در شبکه‌های فاضلاب پرهیز کرده و ساکنان واحد‌های طبقه همکف و زیرزمین، دریچه‌های فاضلاب داخل ملک را بررسی و در آنها را به دریچه‌های یک‌طرفه مجهز کنند.

روابط‌عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان همچنین از مردم خواست: با مشاهده پس‌زدگی، آب‌گرفتگی یا بازماندن درب چاهک‌ها، موضوع را با سامانه ۱۲۲ اطلاع رسانی کنند.

همکاری شهروندان نقش مهمی در حفظ ایمنی، بهداشت عمومی و پایداری شبکه فاضلاب در زمان بارندگی دارد.