سه ماهواره ایرانی «پایا»، «کوثر» و «ظفر ۲»، امروز یکشنبه هفتم دیماه، در ساعت ۱۶ و ۴۸ دقیقه به وقت ایران راهی مدار شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛این دستاورد، گامی بلند برای تثبیتِ جایگاهِ فضاییِ ایران در مدارِ زمین است.
خبر ارسال همزمان این سه ماهواره به فضا، باعث شادی شهروندان شده است. مردم، این افتخارآفرینی را ارزشمند و حاصل دست مهندسان و متخصصان جوان ایرانی میدانند. مردم استان مرکزی ضمن قدردانی از تلاش و همت مضاعف دانشمندان ایرانی از آنها میخواهنددر مسیر رشد و توسعه کشور همچنان کوشا باشند.
پرتاب همزمان سه ماهواره سنجشی ساخت دانشمندان کشورمان به فضا زمینه برای پایش هوشمند و محیطی، اینترنت اشیا، تصویر برداری پرسرعت و برقراری ارتباط پایدار در زمینههای گوناگون غیر نظامی نظیر محیط زیست، کشاورزی، مدیریت بحران، مدیریت منابع آبی و ... فراهم میکند.