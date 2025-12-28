پخش زنده
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با اشاره به برگزیده شدن عضو هیات علمی این دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر استانی گفت: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان نهادی تاثیرگذار در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، دکتر حسین جوینده، در حاشیه مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر خوزستان، بر ضرورت حمایت از پژوهشگران توانمند دانشگاه و تقویت زیرساختهای پژوهشی اظهار کرد: انتخاب دکتر سواری نمادی از فعالیتهای گسترده و دستاوردهای علمی این قدیمیترین مرکز آموزش عالی کشاورزی در کشور است و انتخاب ایشان به عنوان پژوهشگر برگزیده، تاییدی بر تلاشهای مستمر و دستاوردهای ارزشمند وی در عرصه پژوهش و تولید علم است.
این مراسم با هدف تجلیل از پژوهشگران برتر و قدردانی از تلاشهای علمی آنها در مسیر توسعه دانش و ارتقای جایگاه پژوهش در استان برگزار شد. در این آیین، از پژوهشگران منتخب دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان در محورهای مختلف علمی تقدیر به عمل آمد. در بخش پژوهشهای حوزه کشاورزی، دکتر مسلم سواری، عضو هیات علمی گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در محور کشاورزی استان خوزستان معرفی شد.
دکتر سواری که نام او در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار دارد، طی سالهای اخیر با انتشار مقالات علمی معتبر، اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی و مشارکت فعال در پروژههای توسعهای بخش کشاورزی، نقش مهمی در ارتقای سطح علمی دانشگاه و بهبود فرآیندهای آموزشی و ترویجی در استان ایفا کرده است.
در ادامه مراسم، استاندار خوزستان بر اهمیت حمایت از پژوهشگران و فراهمسازی بسترهای لازم برای توسعه فعالیتهای علمی در استان تاکید کرد.