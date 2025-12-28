



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اعتکاف تخصصی ویژه روان‌شناسان، مشاوران و فعالان حوزه خانواده با محوریت خودمراقبتی معنوی برای نخستین بار در شهر شیراز برگزار می‌شود؛ رویدادی نوآورانه که تلاش دارد پیوندی معنادار میان معنویت، سلامت روان و زیست حرفه‌ای درمانگران برقرار کند.

این اعتکاف صرفاً یک مناسک عبادی یا برنامه آیینی متعارف نیست، بلکه بستری تلفیقی و هدفمند است که در آن گفت‌و‌گو‌های تخصصی، خلوت فردی، تفکر عمیق و تجربه‌های تأمل‌محور، در فضایی امن، تعاملی و پرسش‌محور در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

مهلت ثبت‌نام: ۱ تا ۱۰ دی‌ماه

ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر: از طریق لینک https://survey.porsline.ir/s/Lpsr1nJ9 و برای پرسش‌ها به آیدی داده‌شده پیام دهید.