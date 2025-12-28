به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: این مراسم حماسی، ساعت ۹ صبح (سه شنبه نهم دی) در میدان انقلاب اصفهان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام علیرضا ناجی افزود: سخنران این مراسم سردار سنایی‌راد، معاون دفتر عقیدتی سیاسی دفتر فرماندهی کل قوا است و مداحی مراسم را نیز علیرضا شریفی بر عهده دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: ۹ دی با عنوان «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» در سال ۱۴۰۴، پس از جنگ ۱۲ روزه، معنای عمیق‌تری پیدا کرده؛ چراکه هم مردم ایران و حتی دشمنان خارجی اعتراف کرده‌اند، که رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب عامل اصلی ثبات، قوام و پایداری جمهوری اسلامی ایران بوده و هست.

حجت الاسلام ناجی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، تدابیر و دستورات به‌موقع رهبر معظم انقلاب، از جمله تعیین جانشینان فرماندهان شهید، فرمان پاسخ قاطع و کوبنده به رژیم صهیونیستی و حضور آرامش‌بخش ایشان در حسینیه امام خمینی (ره)، نقش بسیار مؤثری در مدیریت فضای التهاب و نگرانی جامعه داشت.

وی با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه افزود: ولایت فقیه امروز به‌عنوان رکن رکین (خردمند) جمهوری اسلامی شناخته می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان افزود:اگر در سال ۱۳۸۸ با یک فتنه عظیم داخلی مواجه بودیم، در سال‌های اخیر فتنه عظیم خارجی را نیز پشت سر گذاشتیم و در هر دو مقطع، حضور مردم در صحنه از اساسی‌ترین عوامل پیروزی بود. دوی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه نیز این جمهوری اسلامی ایران بود که بر جبهه استکبار غلبه کرد و مردم با آرامش و اطمینان، شاهد اقتدار پدافندی کشور بودند.