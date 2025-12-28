رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: شهرستان چرام پایلوت اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن در استان شد.

چرام منطقه نمونه اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن کهگیلویه و بویراحمد

چرام منطقه نمونه اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، انتظام سهمگین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه از اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن گفت: این طرح آبان ماه سال آینده به صورت ثبتی مبنا برگزار می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد از داده‌ها به‌صورت ثبتی و الکترونیکی جمع‌آوری می‌شود، افزود: تنها ۲۰ درصد به روش سنتی و از طریق مراجعه آمارگیر و پرسش و پاسخ انجام خواهد پذیرفت.

وی بیان کرد: بر اساس برآورد اولیه مرکز آمار ایران، حداقل صرفه‌جویی مالی سرشماری به روش ثبتی مبنا بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.