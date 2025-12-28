به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته تاکنون امدادگران جمعیت هلال احمر در پی دریافت تماس‌های مردمی با سامانه ۱۱۲، به حدود ۳۷ خودروی گرفتار در برف و کولاک مناطق غربی استان کمک کردند.

بمانعلی یوسفی کجانی با بیان اینکه این خودرو‌ها به دلیل نداشتن زنجیر چرخ و موارد ایمنی در راه مانده بودند، افزود: در این مدت همچنین امدادگران جمعیت هلال، ۱۰ نفر از افراد گرفتار در برف مناطق غربی استان را اسکان اضطراری دادند.

وی گفت: با کمک آمبولانس هلال احمر نیز امروز یک بیمار قلبی از مسیر‌های برف گیر خوانسار به مرکز درمانی منتقل شد.

بمانعلی یوسفی کجانی گفت:هم اکنون ۱۱۰ تیم عملیاتی هلال احمر به همراه ۴۶ پایگاه امداد و نجات، ۶۵ دستگاه آمبولانس و ۴۰ خودروی عملیاتی کمک زا برای خدمت رسانی به مردم در آماده باش کامل هستند.

بنابر پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان این سامانه بارشی تا اواخر وقت سه شنبه ۹ دیماه در استان فعال است.

مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان به رانندگان توصیه کرده است: پیش از آغاز سفر، با سامانه ۱۴۱ تماس گرفته و از وضعیت مسیر مطلع شوند، همچنین رانندگان ملزم هستند از سلامت فنی خودرو، به‌ویژه چراغ‌ها، بخاری، سیستم گرمایشی و داشتن سوخت کافی اطمینان حاصل کنند و زنجیر چرخ، مواد غذایی و لباس گرم به همراه داشته باشند.