۱۰ فرد گرفتار در برف مناطق غربی استان اصفهان با کمک امدادگران هلال احمر اسکان اضطراری شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته تاکنون امدادگران جمعیت هلال احمر در پی دریافت تماسهای مردمی با سامانه ۱۱۲، به حدود ۳۷ خودروی گرفتار در برف و کولاک مناطق غربی استان کمک کردند.
بمانعلی یوسفی کجانی با بیان اینکه این خودروها به دلیل نداشتن زنجیر چرخ و موارد ایمنی در راه مانده بودند، افزود: در این مدت همچنین امدادگران جمعیت هلال، ۱۰ نفر از افراد گرفتار در برف مناطق غربی استان را اسکان اضطراری دادند.
وی گفت: با کمک آمبولانس هلال احمر نیز امروز یک بیمار قلبی از مسیرهای برف گیر خوانسار به مرکز درمانی منتقل شد.
بمانعلی یوسفی کجانی گفت:هم اکنون ۱۱۰ تیم عملیاتی هلال احمر به همراه ۴۶ پایگاه امداد و نجات، ۶۵ دستگاه آمبولانس و ۴۰ خودروی عملیاتی کمک زا برای خدمت رسانی به مردم در آماده باش کامل هستند.
بنابر پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان این سامانه بارشی تا اواخر وقت سه شنبه ۹ دیماه در استان فعال است.
مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان به رانندگان توصیه کرده است: پیش از آغاز سفر، با سامانه ۱۴۱ تماس گرفته و از وضعیت مسیر مطلع شوند، همچنین رانندگان ملزم هستند از سلامت فنی خودرو، بهویژه چراغها، بخاری، سیستم گرمایشی و داشتن سوخت کافی اطمینان حاصل کنند و زنجیر چرخ، مواد غذایی و لباس گرم به همراه داشته باشند.