به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمد حسین حسن زاده در جلسه کمیته محلی مدیریت جامع تالاب بین‌المللی قوریگل با اشاره به عدم تامین حقابه این تالاب و وضعیت بسیار نگران کننده شرایط آبی تالاب از دستگاه‌های متولی برنامه مدیریت جامع تالاب خواست که وظایف و اولویت‌های اجرایی پیش بینی شده طبق سند برنامه مدیریت را با جدیت بیشتر پیگیری و عملیاتی نمایند.

وی تامین حقابه تالاب با شرایط موجود را غیر قابل قبول دانست و افزود:برای بهبود وضعیت این تالاب بایستی در فصل آبی جاری حداقل یک میلیون متر مکعب آب وارد تالاب شود تا شرایط اکولوژی آن تثبیت گردد.

حسن زاده با بیان مشکلات آبرسانی تالاب، لزوم شروع عملیات لوله گذاری مسیر انتقال آب را یادآوری کرد و افزود:تمامی دستگاه‌های اجرایی باید به وظایف محموله در این ارتباط با جدیت عمل نمایند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اقدامات انجام یافته برای ساماندهی و لایروبی فصلی برای آبگیری تالاب را ناکافی دانست و عدم انجام به موقع آن را عامل نقص و ایجاد مشکلات در آبگیری تالاب دانست.

رسول یعقوبی فرماندار شهرستان بستان آباد نیز با اشاره به مشکلات تالاب عملیات ترمیم و بازسازی مسیر آبرسانی تالاب را بسیار کند و غیر قابل قبول دانست و خواستار پیگیری جدی دستگا‌های متولی شد.

وی اجرای لوله گذاری در مسیر آبرسانی تالاب را بسیار ضروری و انکار ناپذیر عنوان کرد و افزود:اعتبارات مورد نیاز بایستی هر چه سریعتر و از طرق مختلف و با توجه به پتانسیل‌های موجود استان تامین گردیده و اجرایی شود.

در ادامه نمایندگان دستگاه‌های مختلف نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند و مقرر شد بنا به پیشنهاد نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برنامه اجرایی عملیات لوله گذاری مسیر انتقال آب به تالاب و وظایف هر کدام از دستگاه‌های اجرایی تعیین و ابلاغ گردد. همچنین مقرر شد در کنار اجرای اقدامات تامین حقابه بایستی سایر وظایف مقرر در برنامه مدیریت نظیر مقابله با تغییرات کاربری اراضی، گسترش چاه‌های غیر مجاز به طور جدی پیگیری شود.