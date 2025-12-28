به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات استان قم با اشاره به‌دستور رئیس کل دادگستری و دادستان استان مبنی بر برخورد با افرادی که مرتکب گران فروشی و احتکار می‌شوند گفت: طرح بازرسی از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها در سطح شهر قم آغاز شده و با اصنافی که دچار تخلف گران فروشی، عدم درج قیمت، احتکار یا عدم ضوابط قیمت گذاری شوند برخورد می‌شود.

سید مصطفی دانش ادامه داد: در صورت تخلف واحد صنفی آنان مهر و موم می‌شود و جریمه چند برابری هم اعمال می‌شود.

وی افزود: در بازرسی از واحد‌های صنفی تخلفاتی از جمله گران فروشی، عدم درج قیمت، تداخل صنفی وجود داشت که به دستور شعبه رسیدگی کننده مهر و موم شدند و از یک تا ۱۰ روز مهر و موم (پلمب) باقی می‌مانند.

معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات استان قم از مردم خواست تا با مشاهده هر گونه تخلف آن را در سامانه tazirat۱۳۵.ir یا تلفن گویای ۱۲۴ سازمان صمت شکایت ثبت کنند و برای پیگیری شکایت خود در سامانه ۱۳۵ کد دستوری

۴#*۰۱۳۵* شماره گیری و از ثبت شکایت خود اطمینان پیدا کنند.