مدیرکل امور عشایر خوزستان گفت: عملیات اصلاح، ایمنسازی و شنریزی مسیر عشایری آرام در اندیکا آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سید اسکندر موسویزاده اظهار کرد: عملیات اصلاح و ایمنسازی این مسیر عشایری که شامل کانالکشی کنار جاده، ریزشبرداری و شنریزی است با اعتبار حدود ۱۷میلیارد ریال شروع شده است.
وی افزود: این مسیر عشایری راه عبور و مرور ۲۰ خانوار عشایری است که با اصلاح آن مسیر تردد این خانوارها تسهیل میشود.
موسویزاده ادامه داد: طول زمان اصلاح این مسیر عشایری دو ماه است که امیدواریم زودتر به پایان برسد.
وی در ادامه از توزیع ۵۵ هزار لیتر نفت سفید بین عشایر ایذه خبرداد و گفت: این مقدار سوخت با توجه به فصل سرما و لزوم تامین سوخت موردنیاز عشایر به منظور جلوگیری از قطع درختان همه ساله از اواسط آبان ماه تا آخر اسفندماه با شروع فصل سرما با همکاری اداره امور عشایر و توسط شرکت تعاونی عشایری شهید موسوی ایذه انجام میشود.
موسویزاده بیان کرد: توزیع نفت سفید میان عشایر در فصل سرد در جهت حفظ مراتع و حل مشکلات گرمایشی آنها انجام میشود.