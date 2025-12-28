



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس، عمده فعالیت سامانه فعلی بارش برف و باران در نقاط مختلف استان را طی امشب هفتم دی و صبح فردا هشتم دی اعلام کرد و گفت: این سامانه در برخی نقاط همراه با باران و رعد و برق و در برخی نقاط همراه با برف است.

محمد علیزاده گفت: پیش برای فعالیت سامانه بارشی فعلی که هم‌اکنون در سطح استان در حال فعالیت است، دو هشدار زرد و نارنجی صادر کردیم که عمده فعالیت این سامانه برای بعدازظهر امروز یکشنبه، هفتم دی و امشب تا صبح فرداست.

وی افزود: این سامانه به سمت شرق استان حرکت می‌کند و تا قبل از ظهر فردا دوشنبه، هشتم دی از سمت شرق، از استان فارس خارج خواهد شد و از فردا بعدازظهر تا صبح سه‌شنبه بارشی در استان نخواهیم داشت.

علیزاده با بیان اینکه سامانه مذکور همراه با رعد و برق است و احتمال تگرگ برای نیمه جنوبی استان وجود دارد، گفت: این سامانه برای امشب و صبح فردا در مناطق شمالی استان مانند سپیدان و غرب شهرستان‌های اقلید و آباده و دشت ارژن همراه با بارش برف خواهد بود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس همچنین نسبت به وزش باد در سطح استان هشدار داد و گفت: وزش باد از بعدازظهر امروز در استان آغاز خواهد شد و تا روز سه‌شنبه، نهم در سطح استان وجود دارد.

وی از ورود سامانه بارشی دیگری از بعدازظهر سه‌شنبه، نهم دی به استان فارس خبر داد و گفت: این سامانه تا شامگاه سه‌شنبه در سطح استان فعالیت خواهد داشت که موجب بارش باران در مناطق غرب و شمال غرب استان شامل شهرستان‌های رستم، نورآباد ممسنی، کوه‌چنار، کازرون، فراشبند، فیروزآباد، کوار و شیراز خواهد شد.

علیزاده ادامه داد: سامانه مذکور در ارتفاعات این مناطق و غرب شیراز، دشت ارژن و گردنه موک در جاده کوار ـ فیروزآباد موجب بارش برف خواهد شد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس با بیان اینکه از روز چهارشنبه، ۱۰ دی تا پایان هفته جاری دیگر در سطح استان بارش باران نخواهیم داشت، گفت: دوشنبه شب و سه‌شنبه شب کاهش دما در سطح استان قابل ملاحظه خواهد بود.

وی در پایان سردترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته را آباده، اردکان، صفاشهر و خسروشیرین آباده با دمای صفر درجه و گرم‌ترین نقطه را لامرد با دمای ۲۰ درجه اعلام کرد و افزود: دمای هوای شیراز در بازه زمانی مذکور در بیشینه ۱۰ درجه و کمینه ۶ درجه بوده است.