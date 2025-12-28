پخش زنده
رقابتهای مچ اندازی بانوان قهرمانی باشگاههای استان اصفهان در فلاورجان با معرفی تیمهای برتر به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسابقات مچاندازی بانوان قهرمانی باشگاههای استان اصفهان، با معرفی تیمهای برتر در فلاورجان به کار خود پایان داد.
این رقابتها در ردههای مختلف سنی و در دو بخش مچاندازی و پارامچاندازی با حضور ۲۵۰ نفر در سالن ورزشی کوثر فلاورجان برگزار شد.
در پایان این رقابتهای، تیم باشگاه شهید هاشمی قهدریجان از شهرستان فلاورجان با کسب بیشترین امتیاز، عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.
تیمهای تنسا اصفهان و آبان خمینیشهر نیز به ترتیب موفق به کسب مقامهای دوم و سوم شدند.