به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز گذشته اخباری مبنی بر هک اطلاعات باشگاه پرسپولیس در رسانه‌ها منتشر و حتی اطلاعات برخی از بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم هم در بخش‌های مختلف رسانه‌ای پخش شد.

امروز یک شنبه ۷ دی سعید بابازاده، مسئول فناوری اطلاعات باشگاه پرسپولیس در راستای شفاف سازی درخصوص این موضوع اعلام کرد: هک یا نفوذی در سرور‌های باشگاه رویت نشده است، اما علی بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره این موضوع گفت: پیش بینی و گمانه زنی ما این است که درز اطلاعاتی در باشگاه به وجود آمده است و اطلاعات باشگاه ممکن است از داخل به خارج نشت پیدا کرده است و ما از طریق مراجع ذی صلاح پیگیر این موضوع هستیم.