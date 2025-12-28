به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی امروز در گفت‌ و گو با خبرنگاران اظهار کرد: مراسم بزرگداشت یوم الله نهم دی امسال با شعار محوری «حماسه ۹ دی، تجلی انسجام ملی» نام‌ گذاری شده است.

حجت الاسلام سید محمد سلطانی افزود: آیین اصلی این روز سه شنبه هفته جاری از ساعت ۹ صبح در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار می شود و سخنران مراسم حجت‌ الاسلام رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ ها خواهد بود.

وی اظهار کرد: همزمان با نهم‌ دی‌ ماه ششمین یادواره سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی در روز نهم دی از ساعت ۱۸ در مجتمع حوزوی آیت الله شاهرودی واقع در خیابان امام رضا ۱۹ برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: با توجه به تقارن نهم دی با ولادت باسعادت حضرت جواد (ع) مراسم گلباران حرم مطهر رضوی توسط کانون فرهنگی حضرت جوادالائمه (ع) با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد همزمان با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء برگزار و سپس راهپیمایی از میدان شهدا به طرف حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام سلطانی ادامه داد: بزرگداشت روز دهم دی و روز مشهد نیز ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۰‌ دی در سالن اجتماعات هلال احمر برگزار می‌ شود.

ویژه برنامه‌ های سالروز ولادت امام جواد (ع)

رئیس ستاد مردمی بزرگداشت ولادت امام جواد (ع) در مشهد نیز گفت: شعار امسال با توجه به همزمان شدن با روز بصیرت بنام امام جواد (ع)، امام جوان، چراغ راه مقاومت و بصیرت نامگذاری شده است.

مهدی رجب پور افزود: ۹ طرح مختلف به مناسبت ولادت امام جواد (ع) برگزار می‌ شود که از جمله آنها طرح یا باب الحوائج در خصوص آزادی ۹ زندانی نیازمند و جرائم غیر عمد، طرح مولود با برکت در زمینه تولید آثار هنری و به خصوص سرود و صلوات خاصه امام نهم، طرح راه روشن خدمت در خصوص طبخ کیک و توزیع بین خانواده‌ های حاشیه شهر مشهد است.

وی ادامه داد: طرح بین المللی سلام بر امام در خصوص زیارت از راه دور و تولید و انتشار محتوا در شبکه‌ های اجتماعی و فضای مجازی، طرح ملی پسران آسمانی در خصوص تشویق نامگذاری فرزندان تازه متولد شده به نام‌ های مبارک علی، حیدر، جواد، محمد جواد، مهدی و حجت که تا نیمه شعبان ادامه دارد.

رئیس ستاد مردمی بزرگداشت ولادت امام جواد (ع) در مشهد اظهار کرد: طرح خدام الجواد در تحلیل از خادمان و طرح یا جواد ابن الرضا (ع) در زمینه برپایی ایستگاه‌ های فرهنگی و ماشین نویسی و طرح ملی نذر نهم در خصوص طبخ ۹ پرس غذا در خانه هر ایرانی و توزیع بین همسایگان و اقوام نیازمند است.

وی عنوان کرد: همچنین اصلی‌ ترین طرح با عنوان گلباران نور در ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه شب ولادت امام جواد (ع) از میدان شهدا به سمت حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.