به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسابقات قهرمانی و انتخابی ووشو بانوان استان اصفهان با حضور ۹۰ بازیکن در رده‌های سنی نونهالان، نوجوان، جوانان و بزرگسالان در بخش ساندا در خانه ووشو اصفهان برگزار شد.

در این مسابقات تیم لنجان با ۹ طلا، ۸نقره و ۵ برنز مقام اول را کسب کردو تیم خمینی شهر با ۴ طلا،۳ نقره و ۴ برنز به مقام دوم رسید.

تیم اصفهان نیز با ۳ طلا، ۳ نقره و ۹ برنز در جایگاه سوم ایستاد.

نفرات برتر رده سنی بزرگسالان به منظور حضور در رقابت‌های بین اللملی راهی اردوی تیم ملی می‌شوند.