استاندار همدان گفت: بسیاری از آسیبها و معضلات اجتماعی ریشه در مشکلات اقتصادی و فرهنگی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در شورای آموزش و پرورش استان با انتقاد از اجرای طرح نماد، بر تلاش هر چه بیشتر برای عملیاتی شدن این طرح تأکید کرد و گفت: جامعه هدف ما آینده سازان کشور هستند و باید حواسمان باشد که آسیبهای اجتماعی مانند فقر و خشونت، ریشه در مسائل کلانتری مانند اقتصاد و فرهنگ دارد.
او با انتقاد از دولتی شدن امور و ضرورت مردمیسازی بسیاری از امور فرهنگی و اجتماعی، افزود: باید از ظرفیتهای مردمی مانند هیئتهای مذهبی برای حمایت از این قبیل طرحها استفاده کنیم.
استاندار همدان با بیان اینکه همه مباحث با مشارکت مردم رفع میشود، خواستار بازنگری جدی، عملیاتیسازی و مردمیسازی طرح نماد با محوریت رفع مشکلات پایهای دانشآموزان شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان هم به ارائه گزارش عملکرد طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) پرداخت و گفت: در این طرح، دانشآموزان از پایه اول ابتدایی تا یازدهم مورد غربالگری و ارزیابی قرار میگیرند و بر اساس میزان آسیبپذیری در سطوح مختلف طبقهبندی میشوند.
رسول شیدایی افزود: حدود ۳۰۰ هزار دانشآموز در این طرح مورد سنجش قرار گرفتهاند.