به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر اینکه بخش مهمی از چالش‌های محیط‌زیستی کشور ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد، افزود: آموزش توانمندساز، تقویت مشارکت اجتماعی و الگو‌سازی استانی می‌تواند مسیر مدیریت پایدار محیط‌زیست را در ایران اصلاح کند.

محمدحسین بازگیر در همایش «طرح پرچمداری محیط‌زیست» که در خراسان جنوبی برگزار شد، با اشاره به گستردگی بحران‌های زیست‌محیطی کشور اظهار کرد: ایران امروز با مشکلات جدی همچون آلودگی هوا، گردوغبار ناشی از فعالیت‌های انسانی، بحران آب از نظر کمیت و کیفیت، فرونشست زمین، آلودگی منابع آبی، تخریب تنوع زیستی، جنگل‌ها و زیست‌بوم‌ها مواجه است.

وی افزود: در کنار این بحران‌ها، باید به چالشی مهم‌تر یعنی بحران‌های فرهنگی و اجتماعی توجه شود، چرا که بخشی از مسائل محیط‌زیست به نوع نگاه، الگو‌های رفتاری و ترجیح منافع کوتاه‌مدت فردی بر منافع جمعی بازمی‌گردد.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به مصادیق این رفتار‌ها تصریح کرد: مشاهده زباله‌های پلاستیکی در حاشیه جاده‌ها به جای زیبایی‌های طبیعی یا گردشگری غیرمسئولانه که منجر به آتش‌سوزی منابع طبیعی می‌شود، نشانه وجود یک مسئله فکری و فرهنگی در جامعه است.

بازگیر با تأکید بر پیامد‌های گسترده بحران‌های محیط‌زیستی خاطرنشان کرد: خشکسالی، تخلیه سکونتگاه‌های مرزی، مهاجرت‌های اجباری، تهدید امنیت غذایی و آسیب به سلامت جامعه تنها بخشی از نتایج بی‌توجهی به محیط‌زیست است، در حالی که کشور از ظرفیت‌های بزرگ تمدنی، دینی و فرهنگی برای حفاظت از طبیعت برخوردار است