در پی کولاک شدید و شرایط نامساعد جوی، تردد کلیه خودروهای سواری و باری در محور مریوان - سقز از ساعت ۱۹ امشب تا ساعت ۶ صبح فردا دوشنبه ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، روابط عمومی فرمانداری شهرستان مریوان در اطلاعیهای اعلام کرد؛ با تصمیم فرمانداران (رؤسای ستاد مدیریت بحران) شهرستانهای سقز و مریوان و به دلیل کولاک شدید و شرایط نامساعد جوی در محور مواصلاتی مریوان–سقز و در راستای پیشگیری از بروز هرگونه حادثه ناگوار، تردد کلیه خودروهای سواری و باری در این محور از ساعت ۱۹ امشب تا ساعت ۶ صبح فردا دوشنبه ممنوع است.
این محدودیت بنا به شرایط جوی پیش رو قابل تمدید خواهد بود.
خودروهای امدادی و خدماترسان از این ممنوعیت مستثنی هستند.
از شهروندان تقاضا شده ضمن رعایت این اطلاعیه، از هر گونه تردد در این محور و سفرهای غیر ضروری در سایر محورها خودداری کنند.