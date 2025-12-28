در پی کولاک شدید و شرایط نامساعد جوی، تردد کلیه خودرو‌های سواری و باری در محور مریوان - سقز از ساعت ۱۹ امشب تا ساعت ۶ صبح فردا دوشنبه ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، روابط عمومی فرمانداری شهرستان مریوان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ با تصمیم فرمانداران (رؤسای ستاد مدیریت بحران) شهرستان‌های سقز و مریوان و به دلیل کولاک شدید و شرایط نامساعد جوی در محور مواصلاتی مریوان–سقز و در راستای پیشگیری از بروز هرگونه حادثه ناگوار، تردد کلیه خودرو‌های سواری و باری در این محور از ساعت ۱۹ امشب تا ساعت ۶ صبح فردا دوشنبه ممنوع است.

این محدودیت بنا به شرایط جوی پیش رو قابل تمدید خواهد بود.

خودرو‌های امدادی و خدمات‌رسان از این ممنوعیت مستثنی هستند.

از شهروندان تقاضا شده ضمن رعایت این اطلاعیه، از هر گونه تردد در این محور و سفر‌های غیر ضروری در سایر محور‌ها خودداری کنند.