



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،امام جمعه شیراز بر ضرورت تقویت مراسم بزرگداشت شهادت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) تأکید کرد و گفت: روز هفدهم رجب باید حضور پرشور مردم شیراز بیش از گذشته نمایان شود .

آیت‌الله دژکام با اشاره به اهمیت احیای یاد اهل‌بیت (ع) گفت: برگزاری مراسم بزرگداشت شهادت حضرت احمد بن موسی (ع) یکی از جلوه‌های روشن احیای امر اهل‌بیت (ع) است و باید با حساسیت و جدیت تقویت شود.

وی افزود: شیراز به‌عنوان سومین حرم اهل‌بیت (ع) در ایران، نقشی ملی و بین‌المللی در این زمینه ایفا می‌کند.

امام جمعه شیراز تأکید کرد: مردم شیراز باید نشان دهند که حضرت شاهچراغ (ع) در میان آنان غریب نیست و جهانیان دریابند که نور اهل‌بیت (ع) از این شهر می‌تابد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت عزاداری‌ها گفت: سینه‌زنی و زنجیرزنی در حقیقت آماده‌سازی لشکر برای امام زمان (عج) است و امسال «قرارگاه امین ولایت» به‌طور ویژه برای ساماندهی این حرکت اعلام شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روز هفدهم رجب باید همه حضور پرشور خود را نشان دهند. امروز در میدان جنگ فرهنگی و تبلیغاتی با دشمن قرار داریم و لازم است این مراسم هر سال با شکوه‌تر و گسترده‌تر از گذشته برگزار شود