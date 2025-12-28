پخش زنده
اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اعلام کرد:به علت بارش برف و برودت هوا فعالیت های آموزشی برخی مدارس استان فردا غیرحضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بر اساس اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی وضعیت فعالیت برخی مدارس استان در روز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ به شرح است:
با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر در مناطق بستان آباد و تیکمه داش روز دوشنبه ۸ دی ماه مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت مدارس تمامی مقاطع در شیفت صبح به صورت غیر حضوری بوده و فعالیتهای آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد شد.
در منطقه چاراویماق مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت تمامی مدارس در شیفت صبح و عصر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیتهای آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد شد.
در منطقه هریس تمامی مدارس شهری و روستایی تعطیل میباشد.