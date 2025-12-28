اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اعلام کرد:به علت بارش برف و برودت هوا فعالیت های آموزشی برخی مدارس استان فردا غیرحضوری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بر اساس اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی وضعیت فعالیت برخی مدارس استان در روز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ به شرح است:

با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر در مناطق بستان آباد و تیکمه داش روز دوشنبه ۸ دی ماه مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت مدارس تمامی مقاطع در شیفت صبح به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد شد.



در منطقه چاراویماق مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت تمامی مدارس در شیفت صبح و عصر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد شد.

در منطقه هریس تمامی مدارس شهری و روستایی تعطیل می‌باشد.

گفتنی است آزمون‌های نهایی روز دوشنبه ۸ دی ماه در تمامی مناطق استان طبق برنامه اعلامی برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است آزمون‌های داخلی و هماهنگ استانی (آموزش از راه دور و بزرگسالان) در مناطقی که فعالیت مدارس به صورت غیرحضوری اعلام می‌گردد لغو و در تاریخ اعلامی بعدی برگزار خواهد شد.

با توجه به تفاوت زمانی شروع بارش برف در مناطق مختلف وضعیت فعالیت مدارس در شهرستان‌های استان طی اطلاعیه‌های جداگانه اطلاع رسانی می‌گردد.