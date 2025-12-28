به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بر اساس اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی وضعیت فعالیت مدارس استان در روز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ به شرح است:

با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر در مناطق بستان آباد و تیکمه داش مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت مدارس تمامی مقاطع در شیفت صبح به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد شد.



در منطقه چاراویماق مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت تمامی مدارس در شیفت صبح و عصر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد شد.

در منطقه هریس با توجه به اعلام اعزای عمومی در شهرستان و بارش برف تمامی مدارس شهری و روستایی تعطیل می‌باشد.

در منطقه ترکمانچای مراکز پیش دبستانی تعطیل و مدارس روستایی در شیفت‌های صبح و بعد از ظهر فردا غیرحضوری و مدارس شهری با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد گردید.

در منطقه عجب شیر مدارس بخش قلعه‌چای در تمامی پایه‌ها و همچنین مدارس مقطع ابتدایی در شهر عجب شیر و روستاهای بخش مرکزی در هر دو شیفت غیر حضوری می‌باشد.

در منطقه اسکو مدارس دهستان گنبرف شامل روستاهای (آشستان، قندیلو، آغچه کهل، اربط، مجارشین، کردآباد و گنبرف) و مدارس دهستان سهند شامل (روستاهای آمقان، عنصرود، کندوان، کهنمو و اسکندان) به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.

در منطقه کلیبر مراکز پیش‌دبستانی‌ تعطیل و فعالیت‌های آموزشی مقطع ابتدایی در هر دو شیفت صبح و بعد از ظهر به صورت غیرحضوری است و فعالیت‌های آموزشی مقطع متوسطه اول و دوم در شیفت صبح با تأخیر و از ساعت ۹ صبح آغاز شده و کلاس‌های شیفت بعدازظهر طبق روال عادی برگزار خواهد شد.

در منطقه هشترود فعالیت تمامی مدارس شهری و روستایی در تمامی مقاطع تحصیلی در شیفت صبح و بعد از ظهر به صورت غیرحضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی از شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.

در منطقه مراغه فعالیت کلیه مدارس روستایی در تمامی مقاطع تحصیلی به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

در منطقه هوراند فعالیت تمامی مقاطع تحصیلی در شیفت صبح با ۲ ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.گفتنی است فعالیت مدارس در شیفت بعد از ظهر برقرار است.

در منطقه ورزقان فعالیت تمامی مدارس شیفت صبح منطقه ورزقان در تمامی مقاطع با یک ساعت تاخیر و از ساعت ۹ شروع خواهد شد.

در منطقه نظرکهریزی فعالیت مدارس این منطقه در تمام مقاطع تحصیلی در شیفت‌های صبح و بعد از ظهر به صورت غیرحضوری بوده و فعالیت آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.



در منطقه آذرشهر و گوگان فعالیت تمامی مدارس شهری و روستایی این‌ منطقه در تمامی مقاطع تحصیلی در شیفت صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.

در منطقه خاروانا فعالیت تمامی مدارس در شیفت صبح و تمامی مقاطع تحصیلی با یک ساعت تاخیر و از ساعت ۹ شروع خواهد شد.

در منطقه مرند مراکز پیش‌دبستانی تعطیل و فقط فعالیت مدارس دوره ابتدایی در شیفت صبح به صورت غیرحضوری و در بستر شاد خواهد بود. فعالیت سایر مدارس به صورت عادی برقرار خواهد بود.

در منطقه صوفیان مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت تمامی مدارس در کلیه مقاطع در شیفت صبح و بعد از ظهر به صورت غیرحضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد شد.

گفتنی است آزمون‌های نهایی روز دوشنبه ۸ دی ماه در تمامی مناطق استان طبق برنامه اعلامی برگزار خواهد شد.