به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان اداره‌کل هواشناسی استان کرمان با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به تقویت سامانه بارشی در نیمه جنوبی، برخی نقاط غربی و ارتفاعات مرکزی استان هشدار داد.

زمان فعالیت سامانه:

• شروع: بعدازظهر یکشنبه 1404/10/07

• پایان: صبح سه‌شنبه 1404/10/09

نوع مخاطره:

بارش باران (گاهی به‌صورت رگبار و همراه با رعدوبرق)، بارش برف در ارتفاعات، و وزش تندباد‌های لحظه‌ای در نیمه جنوبی و غرب استان.

مناطق تحت تأثیر:

نیمه جنوبی و غرب استان، به‌ویژه شهرستان‌های ارزوئیه، بافت، جیرفت، رابر، رودبار جنوب، ریگان، ساردوییه، شهربابک، عنبرآباد، فاریاب، قلعه‌گنج، کهنوج، لاله‌زار، منوجان، نرماشیر و همچنین ارتفاعات مرکزی استان.

پیامد‌های احتمالی:

• آب‌گرفتگی معابر عمومی و جاری شدن روان‌آب

• بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی و سیلابی شدن مسیل‌ها

• خسارت به سازه‌های سبک بر اثر تندباد‌های لحظه‌ای

• خسارت به محصولات کشاورزی

توصیه‌ها و اقدامات پیشگیرانه:

• خودداری از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها

• اجتناب از صعود به ارتفاعات و فعالیت‌های کوهنوردی

• پرهیز دامداران و عشایر از تردد در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها

• اطمینان از استحکام سازه‌های سبک و عدم توقف در کنار درختان فرسوده

• بازگشایی کانال‌ها، آبرو‌ها و دهانه پل‌ها

• اطلاع‌رسانی مستمر از طریق صداوسیمای مرکز کرمان

• آمادگی کامل فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و کلیه دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای اتخاذ تمهیدات لازم با توجه به احتمال وقوع سیلاب