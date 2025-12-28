پخش زنده
امروز: -
ادارهکل هواشناسی استان کرمان با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به تقویت سامانه بارشی در نیمه جنوبی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ادارهکل هواشناسی استان کرمان با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به تقویت سامانه بارشی در نیمه جنوبی، برخی نقاط غربی و ارتفاعات مرکزی استان هشدار داد.
زمان فعالیت سامانه:
• شروع: بعدازظهر یکشنبه 1404/10/07
• پایان: صبح سهشنبه 1404/10/09
نوع مخاطره:
بارش باران (گاهی بهصورت رگبار و همراه با رعدوبرق)، بارش برف در ارتفاعات، و وزش تندبادهای لحظهای در نیمه جنوبی و غرب استان.
مناطق تحت تأثیر:
نیمه جنوبی و غرب استان، بهویژه شهرستانهای ارزوئیه، بافت، جیرفت، رابر، رودبار جنوب، ریگان، ساردوییه، شهربابک، عنبرآباد، فاریاب، قلعهگنج، کهنوج، لالهزار، منوجان، نرماشیر و همچنین ارتفاعات مرکزی استان.
پیامدهای احتمالی:
• آبگرفتگی معابر عمومی و جاری شدن روانآب
• بالا آمدن سطح آب رودخانههای فصلی و سیلابی شدن مسیلها
• خسارت به سازههای سبک بر اثر تندبادهای لحظهای
• خسارت به محصولات کشاورزی
توصیهها و اقدامات پیشگیرانه:
• خودداری از اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها
• اجتناب از صعود به ارتفاعات و فعالیتهای کوهنوردی
• پرهیز دامداران و عشایر از تردد در ارتفاعات و حاشیه رودخانهها
• اطمینان از استحکام سازههای سبک و عدم توقف در کنار درختان فرسوده
• بازگشایی کانالها، آبروها و دهانه پلها
• اطلاعرسانی مستمر از طریق صداوسیمای مرکز کرمان
• آمادگی کامل فرمانداریها، شهرداریها و کلیه دستگاههای اجرایی و امدادی برای اتخاذ تمهیدات لازم با توجه به احتمال وقوع سیلاب