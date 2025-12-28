ویژهبرنامه تا ثریا همزمان با پرتاب ماهوارههای ایرانی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ همزمان با پرتاب موفق ماهوارههای ایرانی به فضا، ویژهبرنامه علمی، فرهنگی و هنری «تا ثریا» با استقبال گسترده کودکان، نوجوانان و خانوادهها در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مازندران برگزار شد.
در پی دستاورد ملی پرتاب ماهوارههای ایرانی به فضا، ویژهبرنامه «تا ثریا» با هدف ترویج علم، آشنایی نسل کودک و نوجوان با فناوریهای نوین فضایی و تقویت روحیه خودباوری و افتخار ملی، درسینما کانون ساری برگزار شد.
این رویداد علمی ـ فرهنگی با حضور پرشور کودکان، نوجوانان و خانوادهها همراه بود و بخشهایی از آن بهصورت زنده از صدا و سیمای مرکز مازندران، شبکه خبر و شبکه یک سیما پوشش داده شد.
در قالب این ویژهبرنامه، مجموعهای متنوع از فعالیتهای علمی، آموزشی و سرگرمکننده اجرا شد که از جمله آنها میتوان به برگزاری کارگاه آموزشی «ماهواره چیست؟»، ساخت ماکت موشک، کارگاه دست سازههای موشکی با گل سفال، تجربه فضانوردی با استفاده از عینکهای واقعیت مجازی (VR)، بازدید از نمایشگاه دستسازههای کودکان و نوجوانان، پخش فیلمهایی از ماهوارههای ساخت ایران، اجرای بازیهای هیجانانگیز نجومی و برپایی آسماننمای نجوم اشاره کرد.
همچنین در نمایشگاه جنبی این رویداد، پژوهشسرای آموزش و پرورش و مؤسسههای علمی ـ آموزشی «لِکو» و «بیتا» با ارائه فعالیتها و دستاوردهای علمی خود، نقش مؤثری در غنای محتوایی برنامه ایفا کردند.
ویژهبرنامه «تا ثریا» با رویکردی آموزشی و الهامبخش، تلاش داشت تا ضمن معرفی توانمندیهای علمی کشور در حوزه هوافضا، زمینه علاقهمندی بیشتر کودکان و نوجوانان به علوم پایه، نجوم و فناوریهای پیشرفته را فراهم کند.
گزارش: مانا عبدی خبرنگار اخبار جوانه ها