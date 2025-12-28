به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان به رانندگان توصیه کرد: از رفتن به سمت گردنه‌های خروس گلو و دولت قرین شهرضا_سمیرم، نیه در محور نطنز-کاشان، قرقچی میمه – دلیجان، سُه میمه – مورچه خورت و پُشته سمیرم یاسوج به دلیل کولاک شدید و نبود دید کافی خود داری کنند.

مریم تاکی همچنین از مسدود بودن محور‌های ارتباطی سی سخت پادنا، روستا‌های بخش کلوسه فریدویدونشهر و تیران- داران خبر داد.

وی گفت: هم اکنون تردد در محور تونل رُخ محور زرین شهر -شهرکرد به دلیل بارش سنگین برف و کولاک به سختی امکان پذیر است و رانندگان تا اطلاع ثانوی از این مسیر استفاده نکنند.

مریم تاکی با اشاره به اینکه براساس اعلام هواشناسی این سامانه بارشی تا اواخر وقت سه شنبه ۹ دیماه در استان فعال است، به رانندگان توصیه کرد: پیش از آغاز سفر، با سامانه ۱۴۱ تماس گرفته و از وضعیت مسیر مطلع شوند، همچنین رانندگان ملزم هستند از سلامت فنی خودرو، به‌ویژه چراغ‌ها، بخاری، سیستم گرمایشی و داشتن سوخت کافی اطمینان حاصل کنند و زنجیر چرخ، مواد غذایی و لباس گرم به همراه داشته باشند.