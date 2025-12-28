پخش زنده
رئیس دانشگاه تهران گفت: این دانشگاه آمادگی کامل برای انتقال تجربه، تبادل استاد و دانشجو و مشارکت در «دوره سازندگی» عراق را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسین امید، در دیدار با هیئت دانشگاه نینوای عراق، بر اولویتدادن به ارتباط با دانشگاههای عراق در دوره جدید بینالمللیسازی تأکید و آمادگی کامل این دانشگاه برای انتقال تجربه، تبادل استاد و دانشجو و مشارکت در «دوره سازندگی» عراق را اعلام کرد.
رئیس دانشگاه تهران، در این دیدار، تاکید کرد: دانشگاه تهران آمادگی دارد در تمام رشتهها به جز علوم پزشکی، در تأمین استاد برای دورههای تکمیلی، ارائه فرصتهای مطالعاتی در مراکز پیشرفته دانشگاه تهران، مشارکت در آموزش و ایجاد پارک علم و فناوری در عراق همکاری داشته باشد.
امید افزود: دانشجویان عراقی از طریق پردیسهایی مانند البرز پذیرش شدهاند، ولی در دانشکدههای پردیس مرکزی در کنار دانشجویان نخبه دانشگاه تحصیل میکنند و لذا باید از نظر زبان و از سطح علمی در همین ردیف باشند. تلاش شده است که به تقویت علمی و زبان این دانشجویان کمک شود و از جمله برای رفع مشکل آزمون بسندگی زبان دانشگاه تهران، از این پس این آزمون در کشور عراق برگزار خواهد شد.
رئیس دانشگاه نینوا نیز، در این دیدار با قدردانی از میزبانی دانشگاه تهران، بر اشتیاق خود برای اجرای توافقنامه امضا شده تأکید کرد.
وی زمینههای همکاری را در رشتههای فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، مهندسی و پزشکی سنتی عنوان کرد.
وی با اشاره به موقعیت خاص دانشگاه نینوا در شهر موصل، بر نقش کلیدی این دانشگاه در بازگرداندن زندگی به شهری که سابقاً در اشغال داعش بود تاکید کرد.
رئیس دانشگاه نینوا همچنین درخواست کرد کمیتهای مشترک برای اجراییسازی توافقنامه بین دو دانشگاه تشکیل شود.