به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان اعلام کرد: با توجه به بارش شدید باران در محور‌های مواصلاتی استان و طغیان رودخانه‌های فصلی، محور‌های باغملک–ایذه–دزپارت و ملاثانی–گاوسوار تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

براساس این اطلاعیه و با توجه به شرایط جوی حاکم و به‌منظور حفظ ایمنی تردد، از هم‌استانی‌ها درخواست می‌شود از تردد‌های غیرضروری در محور‌های استان خودداری کنندو در صورت ضرورت انجام سفر، رانندگان پیش از آغاز حرکت، جهت اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط تردد، با سامانه تلفنی ۱۴۱ تماس حاصل کنند.

مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از شهروندان درخواست دارد با رعایت توصیه‌های ایمنی، در حفظ جان خود و سایر کاربران جاده‌ای همکاری لازم را داشته باشند.