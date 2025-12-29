به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره سوادآموزی تربت جام با گرامیداشت ۷دی سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) درسال ۵۸ گفت: نهضت سواد آموزی نقش مؤثری در ارتقای آگاهی و شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی و در مسیر تحقق عدالت آموزشی برداشته است.

وجیهه حسن زاده با اشاره به اهداف تشکیل نهضت سوادآموزی افزود: هفته سوادآموزی امسال با شعار سواد آموزی، برمدارتحول و با هدف ترویج سواد دیجیتال در رشد فردی و اجتماعی و شناسایی و جذب افراد بازمانده از تحصیل تلاش می‌کند.

وی با قدردانی ازهمراهی آموزش و پرورش، شورای اسلامی و شهرداری با نهضت سواد آموزی ادامه داد: با تلاش کارشناسان سواد آموزی در جهت جذب سواد آموزان و همراهی آموزش دهندگان درصد بی سوادی و کم سوادی و تشکیل کلاس به میزان دو تا سه درصد رسیده است.

وی با اشاره به شیوه کلاس گذاری بیان کرد: نحوه کلاس گذاری در سه دوره سواد، انتقال تلفیقی و تحکیم مجزا برگزار می‌گردد و همچنین در ندامتگاه و مهمانشهر اتباع خارجی کلاس گذاری فعال می‌باشد.

حسن زاده با اشاره به این که کلاس گذاری امسال به صورت مدرسه محور برگزار می‌گردد گفت: درسال تحصیلی گذشته مجموعا ۱۱۷ کلاس درسطح شهرستان تشکیل شد و امسال به صورت مدرسه محور در۷ پایگاه شهری و روستایی، دبستان فاطمه عباد عسگری، دبستان شهید سرور احمدی و دبیرستان اسما تربت جام و همچنین دبیرستان حضرت مریم سمیع آباد، دبیرستان کوثر نیل شهر، دبستان انصار مهمانشهر و دبیرستان سهندموسی آباد برگزار می‌گردد.