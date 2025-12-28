پخش زنده
مسابقه «قاب سلامت» با هدف نمایش نقش مؤثر روابط عمومیها در ترویج فرهنگ سلامت، ارتقای آگاهی عمومی و انعکاس صحیح فعالیتهای حوزه سلامت برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم در ادامه برگزاری مسابقه «قاب سلامت» و همزمان با دهمین نمایشگاه بینالمللی دارو و صنایع وابسته (ایرانفارما) برگزار شد؛ رویدادی که با هدف نمایش نقش مؤثر روابط عمومیها در ترویج فرهنگ سلامت، ارتقای آگاهی عمومی و انعکاس صحیح فعالیتهای حوزه سلامت طراحی شده بود.
در این مراسم، حسین کرمانپور ضمن قدردانی از برگزارکنندگان نمایشگاه ایرانفارما اظهار کرد: در دو سال گذشته تجربه خوبی از همراهی با نمایشگاه ایرانفارما داشتهایم و امیدواریم در سال سوم، شاهد اتفاقات مؤثرتر و خبرهای بهتری در این رویداد مهم باشیم.
وی همچنین از مدیران روابط عمومی دانشگاههای علوم پزشکی بهدلیل تلاشهای حرفهای، حضور فعال و نقشآفرینی مؤثر در اطلاعرسانی صحیح و مسئولانه حوزه سلامت قدردانی کرد.
در ادامه، خیرآبادی با تأکید بر جایگاه راهبردی روابط عمومیها گفت: ما اعتقاد داریم که روابط عمومی فقط اطلاعرسانی نیست؛ روابط عمومی یعنی مدیریت اعتماد، یعنی پاسخگویی در روزهای آرام و ایستادگی در روزهای بحران.
وی با اشاره به شرایط حساس حوزه سلامت و دارو افزود: همکاران روابط عمومی در فضایی فعالیت میکنند که فشار افکار عمومی، سرعت رسانهها و حساسیت نسبت به خدمات، بهویژه در حوزه سلامت و دارو، بسیار بالاست و بارها شاهد بودهایم که این عزیزان با تعهد، دقت، صبوری و مسئولیتپذیری، از اعتبار سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت صیانت کردهاند و صدای درست ما را به گوش جامعه رساندهاند.
خیرآبادی تصریح کرد: روابط عمومی فقط خبر منتشر نمیکند؛ امید میسازد، شفافیت ایجاد میکند و اعتماد عمومی را تقویت میکند و این مسیر بدون عشق به کار، اخلاق حرفهای و احساس مسئولیت اجتماعی ممکن نیست.
وی در پایان تأکید کرد: این تقدیر صرفاً یک تشکر اداری نیست، بلکه قدردانی از تلاشهای شبانهروزی، پاسخگوییهای بیوقفه، تحمل فشارها و تعهدی است که گاه فراتر از شرح وظایف رسمی انجام شده است.
در پایان این مراسم، از مدیران روابط عمومی دانشگاههای علوم پزشکی اهواز، فسا و مازندران بهعنوان دانشگاههای برتر در مسابقه «قاب سلامت» تجلیل به عمل آمد.