مدیرکل تبلیغ حوزههای علمیه گفت: امسال حدود ۶۰۰ نقطه (موکب) شناسایی و تعیین شد تا مبلغان در مکانهای مشخص و با میزبانان معینی مستقر شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام سیدجعفر موسویزاده، در نشست خبری با بیان جزئیات برنامههای تبلیغی اربعین در عراق، گفت: در راستای سازماندهی تبلیغ در مسیر پیادهروی اربعین، با حدود ۱۵ تا ۱۶ مجموعه مردمی در عراق مذاکره و توافق شد.
با اشاره به سابقه حضور مبلغان، افزود: در دو سال گذشته، تمرکز بر مبلغان مسلط به زبان عربی (حدود ۹۰ درصد) بود تا با مخاطب عراقی ارتباط مؤثر برقرار کنند.
وی ادامه داد: امسال با توجه به حضور زائران غیرعربزبان، «جریان طریق الحسین» شکل گرفت و حدود ۱۰ درصد از مبلغان به زبانهای انگلیسی، اسپانیولی، پرتغالی، روسی، آذری، اردو و... برای خدمترسانی به این زائران اختصاص یافتند.
مدیرکل تبلیغ حوزههای علمیه با اشاره به ضرورت این حضور تبلیغی، گفت: پس از دوران صدام و اشغال عراق، فضای فرهنگی و اعتقادی کشور با هجوم فرقههای انحرافی مواجه شد. حضور طلبههای جهادی و مبلغان ما برای صیانت از اعتقادات مردم و پاسخ به شبهات جوانان عراقی، ضرورتی انکارناپذیر بود.
موسویزاده در توضیح شیوه خدمت این مبلغان گفت: شرط ما این بود که مبلغان در هر نقطهای بتوانند به صورت طبیعی و چهره به چهره با مردم، به ویژه جوانان، ارتباط بگیرند. آنان علاوه بر تبلیغ، در ساعات استراحت در خدمات مواکب مانند توزیع غذا و چای نیز مشارکت میکردند و افتخارشان خدمت به زائران بود.
وی از سازماندهی مجموعاً ۶۰۰ مبلغ زباندان در ۱۳ استان عراق خبر داد و گفت: هر استان یک مسئول ایرانی و یک مسئول عراقی داشت و فعالیتها تحت نظارت روزانه ارزیابی میشد. رضایت بیش از ۷۰ درصد مردم عراق و تشکر مسئولان و مجموعههای مردمی عراق از حوزههای علمیه، حاصل این تلاش بود.
حضور ۳۰۰ مبلغ در فضای مجازی در ایام اربعین حسینی
حجتالاسلام موسویزاده، به سه اقدام جدید امسال اشاره کرد و تصریح کرد: حدود ۳۰ فعال رسانهای از نزدیک با مردم و مواکب صحبت و به صورت زنده و به زبانهای مختلف از جمله چینی، روسی، انگلیسی، اسپانیولی، پرتغالی و مالایی برای مخاطبان جهانی پخش کردند و بیش از ۳۰۰ مبلغ در فضای مجازی ساماندهی شدند تا ابعاد بینالمللی اربعین را برای مخاطبان خود تبیین کنند.
وی با تأکید بر تداوم این حرکت گفت: جریان اربعین جریانی وسیع است که هنوز جای کار بسیاری دارد و انشاءالله سال آینده نیز این برنامهها با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.
همایش تجلیل از مبلغان بینالمللی اربعین حسینی، روز پنجشنبه یازدهم دیماه در مجتمع دارالولایه (امین) قم و با حضور علما و میهمانان ویژه از کشور عراق برگزار خواهد شد.