بارشهای سنگین برف و کولاک شدید در آذربایجان غربی، موجب انسداد کامل محور ارتباطی سردشت به بازارچه مرزی کیله شد. در پی این وضعیت جوی نامساعد، فعالیتهای بازارچه مرزی کیله نیز به طور موقت متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حیدر محمدی، رئیس گمرک کیله سردشت، با تأیید این خبر گفت: به دلیل شرایط جوی حاکم بر منطقه، تردد در مسیر ارتباطی سردشت به مرز کیله در حال حاضر به طور کامل میسر نیست.
وی افزود: با وجود بسیج نیروهای راهداری و تلاش مستمر برای بازگشایی مسیر، تداوم کولاک و شدت بارشها مانع از عملیات مؤثر شده است.
بر این اساس، تردد در این محور حیاتی تا اطلاع ثانوی مسدود باقی خواهد ماند.