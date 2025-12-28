افزایش مهاجرت معکوس به روستای توآباد آوج
روستای توآباد آوج این روزها به نمادی از مهاجرت معکوس تبدیل شده و نشان داده چگونه توسعه زیرساختها میتواند امید و رونق را به دل روستاها بازگرداند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، روستای توآباد شهرستان آوج با اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی، شاهد افزایش بیش از ۵۰ درصدی مهاجرتهای معکوس بوده است. جمعیت این روستا که تا چند سال پیش حدود ۳۰۰ نفر بود، امروز به ۷۵۰ نفر رسیده و روند بازگشت اهالی به محل سکونت خود ادامه دارد.
این روستا که در حاشیه رودخانه قرار دارد، سالها با خطر سیلابهای فصلی مواجه بود. احداث تونل هزار متری و ساخت سیلبندها موجب کنترل جریان آب و تأمین ذخیره برای کشاورزی شد. پس از مهار سیلاب، بهسازی کوچهها و خیابان اصلی، احداث کمربندی و راههای دسترسی جدید، رفاه و امنیت بیشتری برای اهالی فراهم کرد. همچنین با الحاق چهار هکتار زمین به بافت روستا، امکان ساخت مسکن برای جوانان ایجاد شد و نصب دوربینهای نظارتی امنیت روستا را افزایش داد.
از دیگر اقدامات انجامشده میتوان به احداث پمپبنزین در سهراهی توآباد اشاره کرد که بهزودی افتتاح خواهد شد. این پروژهها با همکاری شورا و دهیاری روستا اجرا شده و نشاندهنده همبستگی مسئولان در ارتقای کیفیت زندگی مردم است.