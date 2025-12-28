اجرای 100برنامه بصیرتی و تبیینی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای سیستان وبلوچستان، حجت السلام خیور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان درجلسه هماهنگی وبرنامه ریزی یوم الله نهم دیماه که به ریاست معاون سیاسی واجتماعی استاندار درسالن ولایت استانداری برگزار شد گفت: درهفته بصیرت که از سوم دیماه تا نهم دیماه است در هفتاد نقطه استان بیش از ۱۰۰ برنامه متنوع فرهنگی ازجمله نشست های هم اندیشی روایتگری؛ روشنگری ؛ بصیرت افزایی و بازخوانی حماسه نهم دیماه برگزار می‌شود.

وی همچنین گفت مراسم یوم الله نهم دی در زاهدان روز سه شنبه ساعت نه صبح در مسجد جامع برگزار می شود.