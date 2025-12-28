واکنش مازندرانی به پرتاب موفقیت آمیز ماهوارههای ایرانی
مازندرانی پرتاب ماهوارههای ایرانی را برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات دانشمندان صنعت فضایی دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سه ماهواره ایرانی «ظفر ۲»، «پایا» و «کوثر ۱.۵» ساعت ۱۶:۴۸ امروز یکشنبه هفتم دی ۱۴۰۴ به وقت تهران با موشک سایوز-۲.۱بی از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه به فضا پرتاب شدند پرتابی که به گفته مازندرانیها نماد پیشرفت بومی ایران در حوزه هوافضا است
مردم معتقدند طراحی و ساخت این ماهوارهها که بهطور کامل توسط دانشمندان ایرانی و در شرایط تحریم انجام شده است نشاندهنده توانمندی ارزنده متخصصان کشورمان در صنعت فضایی است.