مردم معتقدند طراحی و ساخت این ماهواره‌ها که به‌طور کامل توسط دانشمندان ایرانی و در شرایط تحریم انجام شده است نشان‌دهنده توانمندی ارزنده متخصصان کشورمان در صنعت فضایی است.